München (dpa) - Michael «Bully» Herbig (43) hat sich vor seiner Karriere als Schauspieler und Regisseur als Wahrsager betätigt.

«Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren Radio gemacht und da habe ich selbst das Horoskop geschrieben», sagte Herbig am Montag bei der Vorstellung seines neuen Kinofilms «Hotel Lux» in München. In der schwarzen Komödie von Leander Haußmann (Kinostart 27. Oktober) wird Herbig mit dem Astrologen von Adolf Hitler verwechselt. Im wahren Leben beschränkten sich Herbigs Vorhersagen allerdings auf ganz banale Dinge: «Heute, wenn sie über die Straße gehen, achten sie darauf, dass ihnen nichts passiert!» Er selbst glaube an so etwas nicht. «Aber die Leute wollen ihr Tageshoroskop lesen, auch wenn es Schwachsinn ist», meinte der Darsteller.

