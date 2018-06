New York/Los Angeles (dpa) - Der amerikanische Sänger und Schauspieler Nick Jonas (18) tritt auf dem New Yorker Broadway die Nachfolge von «Harry Potter»-Star Daniel Radcliffe (22) an.

Ab dem kommenden Januar wird Jonas in dem Musical «How to Succeed in Business Without Really Trying» die Rolle des J. Pierrepont Finch übernehmen, die Radcliffe seit März innehatte, wie das Internetportal «Playbill.com» berichtet. Radcliffe steigt am 1. Januar 2012 aus der Produktion aus.

Nick ist der jüngste der drei Jonas-Brüder, die 2005 die von Teenagern umschwärmte Band Jonas Brothers gegründet hatten. Er stand schon mehrmals auf der Musical-Bühne, darunter als Kind in Shows wie «Annie Get Your Gun» und «Die Schöne und das Biest». Im vergangenen Jahr war er in «Les Misérables» zu sehen.

Musical-Webseite