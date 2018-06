Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Alyssa Milano (38) aus der Serie «Charmed - Zauberhafte Hexen» ist erstmals Mutter geworden. «Danke für all die guten Wünschen für meinen Sohn Milo. Mein Herz ist ums Dreifache gewachsen», twitterte Milano nach der Geburt.

Laut «People.com» kam der 3,2 Kilogramm schwere Junge am Mittwochvormittag zur Welt. Er soll Thomas Milo heißen und den Nachnamen seines Vaters tragen, des Schauspielagenten David Bugliari. Milano und Bugliari hatten im August 2009 in New Jersey geheiratet, nachdem sie sich bereits drei Jahre kannten.

People.com

Alyssa Milano auf Twitter