Washington (dpa) - Nach dem Absturz eines historischen Jagdflugzeugs bei einer Flugshow im US-Bundesstaat Nevada ist die Zahl der Toten auf neun gestiegen. Demnach wurden noch 17 Menschen in Krankenhäusern behandelt. Am Freitag war die Propellermaschine aus dem Zweiten Weltkrieg bei einem Wettflug in Reno abgestürzt. Auch bei einer Flugshow in West Virginia kam es zu einem tödlichen Unfall. Nach Medienberichten stürzte ebenfalls eine Oldtimer-Maschine ab. Der Pilot sei getötet worden. Zuschauer seien nicht zu Schaden gekommen.

