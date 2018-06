Moskau (dpa) - Beim Absturz einer Passagiermaschine in Russland sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Das Flugzeug stürzte in der Nähe der Stadt Jaroslawl ab, meldet die Agentur Interfax. Insgesamt seien 37 Menschen an Bord gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.