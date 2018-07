München (dpa) - Die Deutsche Lufthansa will wegen des drohenden Konjunkturabschwungs die Zahl der Flüge deutlich reduzieren. Das Unternehmen will Frequenzen reduzieren, einzelne Verbindungen streichen und kleinere Flugzeuge einsetzen. Dies sagte Lufthansa-Vorstand Carsten Spohr der «Süddeutschen Zeitung». Solche Entscheidungen müsse man früh treffen, anstatt mit leeren Flugzeugen in der Krise hinterher zu fliegen, so Spohr weiter. Auch Air-Berlin hatte angekündigt, den Sparkurs zu verschärfen.

