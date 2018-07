Berlin (dpa) - Im Schnitt 5,1 Millionen Menschen haben am Abend den Einstand von Günther Jauch als Talker bei der ARD gesehen. Das entsprach einem Marktanteil von 18,6 Prozent. Thema war der elfte Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001. Jauchs Vorgängerin, Anne Will, hatte auf dem Sendeplatz im ersten Halbjahr durchschnittlich 4,1 Millionen Zuschauer. Seit 31. August talkt Will auf einem neuen Sendeplatz am späten Mittwochabend.

