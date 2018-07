Köln (dpa) - Harald Schmidt ist nach acht Jahren wieder zurück bei Sat.1 - und kalauert fast so wie in alten Zeiten. Wie der 54-jährige Chefzyniker schon angekündigt hatte, kümmerte er sich zum Einstand gleich um seinen Fernsehkollegen Günther Jauch, der am Sonntagabend seinen Polittalk-Einstand bei der ARD gegeben hatte. Schmidt bezeichnete Jauchs Kollegin Anne Will als «Dust Lady der ARD», die den Sonntagabend überlebt und sich auf den Mittwoch gerettet habe. Ein Einspieler zeigt Will am Sonntag vorm Fernseher und wie sie beim Auftauchen Jauchs auf den Bildschirm spie.

