Berlin (dpa) - Die Schauspielerin Rosel Zech ist tot. Sie starb im Alter von 69 Jahren in einer Klinik in Berlin. Das teilte die Geschäftsführerin der Rainer Werner Fassbinder Foundation, Juliane Lorenz, mit. Zech starb an Knochenkrebs. Die Film- und Theaterdarstellerin feierte in den 80er Jahren in Fassbinders «Die Sehnsucht der Veronika Voss» Erfolge. Zuletzt spielte sie in der ARD-Serie «Um Himmels Willen» neben Fritz Wepper die Mutter Oberin, musste dann aber wegen ihrer Krankheit 2011 eine Auszeit nehmen.

