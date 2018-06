Inhalt Seite 1 — Star mit vielen Gesichtern - Rosel Zech ist tot Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Als gestrenge Mutter Oberin in der ARD-Serie «Um Himmels Willen» war Rosel Zech seit Jahren Millionen Menschen ein Begriff. Berühmt wurde sie schon viel früher mit einer anderen Rolle: In Rainer Werner Fassbinders vorletztem Film spielte die wandlungsfähige Schauspielerin den drogenabhängigen, selbstquälerischen Ufa-Star Veronika Voss.

Der Film «Die Sehnsucht der Veronika Voss» brachte ihr 1982 einen Goldenen Bären der Berlinale ein. Am Theater war die sensible Zech mit ihrer Fähigkeit, in viele Rollen zu schlüpfen, da schon lange ein Begriff.

Nun ist die Künstlerin am Mittwochabend 69-jährig an Knochenkrebs in einem Berliner Krankenhaus gestorben - «sehr aufrecht und sehr bewusst», wie die Geschäftsführerin der Rainer Werner Fassbinder Foundation, Juliane Lorenz, am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa sagte.

Erst in diesem Jahr war Zech als Mutter Oberin aus der TV-Dauerfehde zwischen Bürgermeister Wöller (Fritz Wepper) und den Ordensschwestern ausgestiegen. Sie wolle sich von einer schweren Krankheit zu Hause erholen, hieß es.

Zwei Regisseure waren prägend für die Schauspielerin, die vor allem in labilen, gefährdeten Frauenrollen zu überzeugen wusste: Peter Zadek und Fassbinder.

Dass sie selbst empfindsam und verletzlich war, war kaum zu übersehen. In einem Interview mit dem «Stern» verriet sie einmal: «Brücken abzureißen und sich auf das gegenüberliegende Ufer zu begeben, wo man sich verliert und aufgibt - diesen Schritt kann ich gut verstehen. Da muss man aufpassen, weil, das ist eine Spannung, die ich in mir habe.»

Auch wenn die am 7. Juli 1942 geborene Tochter eines Berliner Binnenschiffer-Ehepaars nie zum sogenannten Fassbinder-Clan zählte, schätzte sie den genialen und besessenen Filmemacher (1945-1982) sehr. «Ich habe mich bei keinem anderen Filmregisseur so aufgehoben gefühlt», sagte sie einmal. «Wir waren erst am Anfang und hatten noch viele gemeinsame Pläne.» Mit Fassbinder zu spielen sei ein Kinderspiel gewesen, da er die Filme bereits komplett im Kopf hatte. Schon 1981 hatte Rosel Zech an der Seite von Mario Adorf in dem Fassbinder-Film «Lola» als neureiche Gattin mitgewirkt.