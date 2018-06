Inhalt Seite 1 — «TechCrunch»-Streit mischt die Medienwelt auf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin/New York (dpa) - Es ist eine Frage, über die seit Jahren gestritten wird: Müssen für Blogs die gleichen Ethik-Richtlinien wie für traditionelle Medien gelten? Wie wäre es zum Beispiel, wenn man über Unternehmen schreibt, in die man selbst investiert hat?

Der Gründer des populären Technologie-Blogs «TechCrunch», Michael Arrington, treibt gerade die Verfechter der alten und neuen Medienwelt auf die Barrikaden. Arrington wollte als «TechCrunch»-Chefredakteur nebenbei einen millionenschweren Fonds auflegen - selbstverständlich für Investionen in Internet-Firmen.

Nach den klassischen Richtlinien des Mediengeschäfts wäre das ein Interessenkonflikt erster Güte. Können «TechCrunch»-Reporter objektiv bleiben, wenn sie über Firmen schreiben, an denen ihr Chef beteiligt ist? Oder über deren Konkurrenten?

Beim neuen «TechCrunch»-Eigentümer, dem Internet-Konzern AOL, an den Arrington sein Lebenswerk im vergangenen Jahr verkauft hatte, schrillten sofort die Alarmglocken. Die prominente Bloggerin Arianna Huffington, nach der Übernahme ihrer «Huffington Post» oberste Herrscherin über alle AOL-Inhalte, sprach ein Machtwort: Arrington soll seinen Investitionsfonds haben - aber Chefredakteur von «TechCrunch» bleiben könne er damit nicht.

Arrington, einst Anwalt, zog auf die Barrikaden und präsentierte ein Ultimatum: Entweder AOL garantiert «TechCrunch» die beim Kauf versprochene redaktionelle Unabhängigkeit und lässt das Blog in Ruhe - oder es soll an ihn und andere Alt-Eigentümer zurückverkauft werden. Das Problem ist nur, dass AOL nicht verkaufen wolle, schrieb die gut vernetzte Arrington-Kritikerin Kara Swisher im «Wall Street Journal»-Blog «All Things Digital».

Die «New York Times», die selbst oft genug für Diskussionsstoff in der Debatte um alte und neue Formate im Journalismus sorgt, goss Öl ins Feuer. Medienkritiker David Carr zählte mehrere Fälle auf, in denen «TechCrunch» mit freundlichen Worten über Start-Ups berichtete, in die Arrington in den vergangenen Monaten investiert hatte.

Doch Arringtons Mitstreiter argumentieren, «TechCrunch» sei eben kein Medium alten Schlages und deshalb hätten auch die klassischen Ethik-Regeln keinen Bestand. Die Autoren des Blogs agierten völlig unabhängig, ohne Redakteure, ohne Kontrolle, ohne Redaktionskonferenzen. Arrington sei nur eine Art Schirmherr, die diese Schreiber-Gemeinschaft versammelt habe.