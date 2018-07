London (SID) - Der britische Moto2-Pilot Bradley Smith wird 2013 in die Motorrad-Königsklasse MotoGP aufsteigen. Das vereinbarte der 20 Jahre alte ehemalige Vize-Weltmeister in der 125er-Klasse in seinem neuen Dreijahresvertrag mit dem Yamaha-Team Tech3. "Wir haben keine Zweifel, dass er 2012 in der Moto2 in den Titelkampf eingreifen kann. Ein weiteres Jahr Moto2 wird ihm wertvolle Erfahrungen bringen, sodass er 2013 gewappnet für unser MotoGP-Team ist", sagte Team-Manager Herve Poncharal über Smith, der aktuell den sechsten Rang in der Moto2-Gesamtwertung belegt.