Brands Hatch (SID) - Jahreswagen-Tag in Brands Hatch: Im freien Training zum 7. von 10 Läufen der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft im britischen Brands Hatch (Sonntag, 15.00 Uhr MESZ/ARD) lagen am Freitag gleich vier "Jahreswagen" an der Spitze. Schnellster war Audi-Pilot Miguel Molina (Spanien) vor seinem Markenkollegen Edoardo Mortara (Italien), dahinter folgten die Mercedes-Fahrer Maro Engel (München) und David Coulthard (Großbritannien). Erst danach reihten sich Mike Rockenfeller (Neuwied), Timo Scheider (Braubach/beide Audi) und Ralf Schumacher (Kerpen/Mercedes) in den besten aktuellen Autos ein.

Nur auf Rang 12 landete Gesamtspitzenreiter Bruno Spengler (Kanada) im Mercedes. Sein schärfster Titelkonkurrent Martin Tomczyk (Rosenheim), bei Audi ebenfalls in einem Jahreswagen unterwegs, belegte Platz 15.