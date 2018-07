Misano (SID) - WM-Spitzenreiter Stefan Bradl war im freien Training zum Großen Motorrad-Preis von San Marino in der Moto2 der schnellste Mann auf der Strecke im italienischen Misano. Der Kalex-Pilot aus Zahling verwies am Freitag in 1:38,461 Minuten seinen schärfsten Titelkonkurrenten Marc Marquez aus Spanien mit mehr als vier Zehntelsekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. In der Gesamtwertung hat Marquez, der am vorigen Sonntag in Indianapolis bei Bradls sechstem Platz den vierten Sieg in den letzten fünf Rennen gefeiert hatte, noch 28 Punkte Rückstand auf Bradl (165:193). Max Neukirchner (MZ/Stollberg) belegte Rang 18.

In der 125er-Kategorie landete Sandro Cortese (Berkheim) fünf Tage nach seinem dritten Platz von Indy diesmal auf Rang neun. Dem Aprilia-Piloten, der in der Gesamtwertung mit 147 Punkten auf Rang vier liegt, fehlte fast eine Sekunde auf den WM-Spitzenreiter Nicolas Terol aus Spanien (Aprilia/191 Punkte). Der WM-Fünfte Jonas Folger (Aprilia/Schwindegg) wurde 13., Marcel Schrötter (Mahindra/Vilgertshofen) belegte Platz 15.

In der MotoGP war Weltmeister Jorge Lorenzo (Spanien/Yamaha) der Schnellste, allerdings nur mit 76 Tausendstelsekunden Vorsprung vor WM-Spitzenreiter Casey Stoner (Australien/Honda). Nur Elfter wurde auf heimischem Boden der neunmalige Weltmeister Valentino Rossi (Ducati), sein Landsmann und Markenkollege Loris Capirossi, der am Donnerstag seinen Rücktritt zum Saisonende erklärt hatte, wurde Vorletzter.