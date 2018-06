Berlin (dpa) - Die Nachrichtenagentur dpa hat die internationalen Pressestimmen zum Großen Preis von Italien zusammengestellt. Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel gewann in Monza sein achtes Rennen der Saison.

GROSSBRITANNIEN:

«Daily Mail»: «Vettel verhindert Erstrunden-Drama und rast vor dem kämpfenden Button zum Sieg von Monza.» «The Mirror»: «Lewis Hamilton: 'Sebastian Vettel ist unerreichbar' - Der frühere Weltmeister bejubelt den ,unerreichbaren' Deutschen nach dessen Sieg in Monza mit einer halben Sekunde Vorsprung.» «The Independent»: «Eigentlich hätten seine Gegner nach dem Italien-Grand-Prix weinen müssen. Aber auf dem Podium überkamen Sebastian Vettel die Gefühle des großen Moments.» «Daily Star»: «Sebastian Vettel zerschmettert Jenson Button und Lewis Hamilton in Monza mit seiner eigenen Version des Blitzeinbruchs von 'The Italian Job'»

«The Daily Telegraph»: «Sebastian Vettel hat seinen achten Sieg nach Hause gefahren, bevor er Tränen der Freude vergoss auf dem wohl malerischsten Podium der Formel-1-Serie.»

«The Times»: «Vettel spult einen weiteren Sieg ab und zwingt seine Gegner, ihre Ziele zu reduzieren.»

«The Sun»: «Sebastian Vettel vergoss Tränen der Freude in Italien, in dem Wissen, dass er bald zum jüngsten Doppel-Weltmeister der Formel 1 aller Zeiten gekrönt wird.»

SPANIEN: