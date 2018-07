Misano (dpa) - Stefan Bradl steht zum siebten Mal in dieser Saison auf der Pole Position für einen Motorrad-WM-Lauf. Im Qualifying zum Grand Prix von San Marino in Misano fuhr der Zahlinger in der Moto2-Kategorie die mit Abstand schnellsten Runden.

Der WM-Spitzenreiter verwies seinen ärgsten Konkurrenten um den Titel, den Spanier Marc Marquez, auf Rang zwei. Max Neukirchner aus Stollberg kam auf Platz 17.

Nur um eine Tausendstelsekunde verpasste Sandro Cortese die erste Startreihe in der 125-Kubikzentimeter-Klasse. Der Berkheimer Aprilia-Pilot wurde Vierter hinter Johann Zarco aus Frankreich auf Derbi und den Aprilia-Piloten Hector Faubel und Nicolas Terol aus Spanien. Jonas Folger aus Schwindegg belegte auf Aprilia Rang sieben, Mahindra-Pilot Marcel Schrötter aus Pflugdorf kam als 15. ins Ziel.

In der «Königsklasse» MotoGP war WM-Spitzenreiter Casey Stoner einmal mehr der Schnellste. Der Australier verwies auf Honda den Titelverteidiger Jorge Lorenzo aus Spanien auf Yamaha und seinen Teamkollegen Daniel Pedrosa (Spanien) auf die weiteren Plätze der ersten Startreihe. Der neunmalige Weltmeister Valentino Rossi (Italien/Ducati) musste sich einmal mehr mit Rang zehn zufrieden geben.