Inhalt Seite 1 — Vettel deklassiert Rivalen: Pole auf Problemkurs Seite 2 Auf einer Seite lesen

Monza (dpa) - Konkurrenz deklassiert, Siegchancen optimiert: Tausendsassa Sebastian Vettel hat sich mit einer Wahnsinnsrunde auf der Red-Bull-Problemstrecke Monza die besten Voraussetzungen für seinen zweiten Triumph im Ferrari-Land geschaffen.

«Ich bin natürlich überglücklich. Ich habe nicht damit gerechnet, mit dem großen Abstand die Pole-Position zu holen», sagte der Formel-1-Weltmeister am Samstag nach seiner unglaublich überlegenen Bestzeit in der Qualifikation zum Großen Preis von Italien.

Vettel ließ bei seiner zehnten Pole-Position in dieser Saison und der 25. seiner noch jungen Grand-Prix-Karriere den zweitplatzierten McLaren-Rivalen Lewis Hamilton um 0,450 Sekunden hinter sich - eine Ewigkeit in der Formel 1. Der Red-Bull-Pilot aus Heppenheim benötigte auf dem 5,793 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitskurs 1:22,275 Minuten. Jenson Button lag als Dritter im zweiten McLaren-Mercedes im Königlichen Park bereits über eine halbe Sekunde hinter Vettel.

«Die letzten zwei Jahre waren wir hier nicht so konkurrenzfähig», erinnerte Vettel an die bescheidenen Resultate (Achter und Vierter) nach seinem Aufstieg in den A-Stall Red Bull. Mit dem B-Team Toro Rosso hatte er 2008 als jüngster Grand-Prix-Gewinner in Monza für Furore gesorgt.

«Wenn dieser Druck da ist, gibt es nur einen, der das kann», lobte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko Vettels souveräne und perfekte Show. Teamchef Christian Horner sagte: «Die Pole war ehrlich gesagt ganz unerwartet. Wir haben das Auto ganz aufs Rennen eingestellt. Unglaublich, die letzte Runde von Sebastian. Jetzt steht er ganz knapp vor seinem zweiten Sieg hier.»

Das Mercedes-Duo schaffte es ebenfalls in die Top Ten, hatte aber mit dem Kampf um die Pole nichts zu tun. Rekord-Weltmeister und Monza-Rekordsieger Michael Schumacher (Kerpen) belegte mit über 1,5 Sekunden Rückstand auf seinen Kumpel Vettel Rang acht. Nico Rosberg (Wiesbaden) wurde Neunter. «Wir haben uns von Freitag an auf die Renndistanz konzentriert und wussten, dass wir im Qualifying zwei, drei Plätze verlieren können», sagte Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug. Es werde sich zeigen, «ob wir im Rennen profitieren können».

Hamilton & Co machte der Riesenrückstand ziemlich zu schaffen. «Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier fast eine halbe Sekunde weg bin», sagte der Brite konsterniert. «Sebastian war sehr schnell. Er war unschlagbar für mich.» Sein Landsmann Button gab zu, «sehr überrascht» zu sein.