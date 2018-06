Monza (dpa) - Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat im ersten Training zum Großen Preis von Italien den dritten Platz belegt. Der Red-Bull-Pilot aus Heppenheim benötigte am Freitag auf dem 5,793 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitskurs in Monza 1:25,231 Minuten.

Der Brite Lewis Hamilton fuhr zum Auftakt in 1:23,865 Minuten die klare Bestzeit. Sein Landsmann und McLaren-Teamkollege Jenson Button war als Zweiter 0,921 Sekunden langsamer.

Adrian Sutil (Gräfelfing) wurde im Force India als zweitbester Deutscher Fünfter mit 2,685 Sekunden Rückstand auf Hamilton. Rekord-Weltmeister und Monza-Rekordsieger Michael Schumacher (Kerpen) kam im Mercedes in 1:26,699 Minuten auf Rang elf. Force-India-Testpilot Nico Hülkenberg (Emmerich) wurde Zwölfter. Nico Rosberg (Wiesbaden) erreichte im zweiten Mercedes den 18. Platz. Virgin-Pilot Timo Glock (Wersau) wurde 23.

Vor dem 13. Saisonlauf am Sonntag führt Titelverteidiger Vettel die WM souverän mit 259 Punkten und 92 Zählern Vorsprung vor seinem Teamkollegen Mark Webber an. Der Australier wurde Trainingsvierter. Ferrari-Pilot Fernando Alonso ist mit 102 Punkten Rückstand Gesamtdritter. Der Spanier, der im Vorjahr in Monza gewonnen hat, belegte im ersten Training den siebten Platz.