Monza (dpa) - Fragen an den Formel-1-Piloten Sebastian Vettel nach dem Sieg beim Großen Preis von Italien.

Was bedeutet Ihnen dieser erste Sieg mit Red Bull beim Großen Preis von Italien, drei Jahre nach ihrem überhaupt ersten Grand-Prix-Gewinn in Monza mit dem B-Team Toro Rosso?

Vettel: «Das ist ein ganz, ganz großer Tag für uns. Ich bin überglücklich. Das ist ein fantastischer, großer Sieg. Das ist etwas ganz Spezielles für mich.»

Wie waren Ihre Gefühle?

Vettel: «Als ich über die Ziellinie gefahren bin, ist ein Traum wahr geworden. Das Gefühl ist unglaublich. Und dann die schönen Erinnerungen an 2008. Dieser Kurs bedeutet mir sehr viel. Ich habe hier meinen ersten Sieg geholt und erinnere mich an jeden Moment. Das ist das beste Podium der Welt: eine tolle Atmosphäre, ein tolles Publikum. So viele Fans, vor allem in der Curva Grande.»

Was war beim Start los, als Sie Ihre Führung sofort verloren?

Vettel: «Der Start war nicht so gut. Fernando (Alonso) ist an mir vorbeigezogen. Aber beim Re-Start nach der Safety-Car-Phase konnte ich ihn wieder schnappen.»