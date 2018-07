Inhalt Seite 1 — 33er-LP wurde vor 80 Jahren erfunden Seite 2 Auf einer Seite lesen

New York (dpa) - Ein Drittel der Deutschen - die unter 30 - können sich das wohl kaum vorstellen: Da hat man ein großes Ding, das schnell zerbricht oder zumindest zerkratzt, das man umständlich putzen und auf ein großes Gerät legen muss.

Dann, ganz vorsichtig, den Arm rüberziehen und die Nadel draufsetzen und endlich hat man Musik - für 23 Minuten!

Trotzdem nennt sich das schwarze Ding Langspielplatte. Und es hat die Gesellschaft revolutioniert: Zum ersten Mal konnten breite Massen überall Musik hören. Vor 80 Jahren wurde die 33er-LP erfunden.

Tausende Jahre lang gab es Musik nur da, wo sie entstand. Wer sie hören wollte, musste ins Konzert gehen oder selbst zum Instrument greifen. Das änderte sich erst vor nicht einmal 150 Jahren, als der Franzose Édouard-Léon Scott de Martinville eine Walze entwickelte, die Töne aufnehmen konnte - nur dummerweise nicht wiedergeben. Das schaffte genau 20 Jahre später, 1877, erst das Erfindergenie Thomas Alva Edison. Und noch einmal zehn Jahre später machte der Industrielle Emil Berliner aus der Walze eine Scheibe - die Schallplatte war erfunden.

«Das war aber erst einmal nur etwas für Reiche», sagt Gert Redlich. Der Diplom-Ingenieur erklärt in seinem Hifi-Museum, das es nur im Internet gibt, die Technik des hohen Klangs - aber davon waren die Schallplatten damals noch weit entfernt. «Sie zerkratzten schnell und konnten nur ein paar Mal benutzt werden. Und außerdem war das Hörvergnügen kurz: Pro Seite konnten sie nur vier Minuten abspielen.»

Doch die Entwicklung ging weiter, die Schallplatten wurden besser und boten mehr Laufzeit. Der Durchbruch kam am 17. September 1931, als in New York die erste Langspielplatte vorgestellt wurde. Sie musste mit 33,5 Umdrehungen in der Minute abgespielt werden - das ist Standard bis heute.

Doch längst nicht in jedem Wohnzimmer stand ein Grammophon. «Die waren immer noch viel zu teuer», erzählt Redlich. «Ein Plattenspieler kostete damals 59 Mark - für viele ein Monatslohn.» Also lieh man sich die Geräte aus und spielte seine Platten. Das war umständlich und die Qualität war oft leiernd, aber zum ersten Mal war Musik wirklich zu einem Massenmedium geworden, das praktisch überall genutzt werden konnte.