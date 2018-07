Vor neun Jahren war sie der Shootingstar am Musik-Himmel: Avril Lavigne spielte sich mit ihrer rotzig-frechen Art, aufrichtigen Songs über Teenagerprobleme und eingängigen Pop-Rock-Melodien in die Herzen der Fans. Ihre Songs «Complicated» und «Sk8er Boi» wurden Hits, ihr Debütalbum «Let Go» landete in zahlreichen Ländern ganz weit vorn in den Charts. Mittlerweile ist sie 26 Jahre alt und der Hype um die Kanadierin ist vorbei. Dennoch schaffte sie es mit ihrem vierten Album «Goodbye Lullaby» im Frühjahr wieder in die Top 5 vieler internationaler Charts. Bei ihrem einzigen Deutschlandkonzert in diesem Jahr wird sie am 19. in Köln vor allem Lieder daraus sowie ihre größten Hits spielen.

