Berlin (dpa) - Die britische Band Coldplay («Viva La Vida») geht kurz vor Weihnachten auf Deutschland-Tour. Auftakt ist am 15. Dezember in Köln (Lanxess Arena).

Anschließend spielen Coldplay in Frankfurt (20. Dezember, Festhalle) und in Berlin (21. Dezember, O2 World). Coldplay gelten als eine der erfolgreichsten Britpop-Bands der vergangenen Jahre. Im Oktober erscheint das neue Album «Mylo Xyloto». Der Vorverkauf für die Konzerte beginnt am Freitag (23. September), wie die Agentur Semmel Concerts am Montag in Berlin mitteilte.