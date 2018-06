London (dpa) - Ex-Spice-Girl Mel B hat ihr drittes Kind bekommen - ein Mädchen. Die Kleine habe am Donnerstagabend in Los Angeles das Licht der Welt erblickt, bestätigte ein Sprecher der Sängerin am Freitag. Es sei das erste gemeinsame Kind von Mel B, die eigentlich Melanie Brown heißt, und ihrem Ehemann Stephen Belafonte.

Aus vorherigen Beziehungen hat sie bereits zwei Töchter, Phoenix und Angel. Im Internetdienst Twitter schrieb die 36-Jährige: «Endlich ist unser Baby da, Stephen wäre fast in Ohnmacht gefallen, Phoenix hat geschrien und ich habe so sehr gelacht, dass das Baby heraussprang!!! Sie ist einfach sooo wunderbar!!»

Die mittlerweile in den USA lebende Britin ist die Dritte aus dem Bunde der ehemaligen Band Spice Girls («Wannabe», «Spice Up Your Life»), die in diesem Jahr ein Kind zur Welt gebracht hat. Victoria Beckham hatte im Juli ihr viertes Kind, Töchterchen Harper Seven, mit Fußballstar David Beckham bekommen. Emma Bunton bekam mit ihrem Partner Jade Jones ihren zweiten Sohn.

Der Vater von Mel Bs Tochter Angel ist der US-Schauspieler Eddie Murphy. Dieser hatte im Jahr 2007 zunächst medienwirksam bestritten, dass das Kind von ihm sei. Ein Vaterschaftstest hatte das Gegenteil bewiesen. Das Kind, mit vollem Namen Angel Iris Murphy Brown, war am 3. April zur Welt gekommen, als das Paar bereits getrennt war.

Seite Mel B