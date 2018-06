Berlin (dpa) - Lange mussten seine Fans warten, am Montag war es endlich soweit. Der britische Popsänger George Michael gab am Abend in der fast ausverkauften O2-Arena in Berlin sein erstes von insgesamt zehn geplanten Konzerten der aktuellen Tournee «Symphonica - The Orchestral Tour».

Rund 11 000 Fans erlebten einen eher ruhigen und ungewohnt sanften Beginn des Konzertes. Begleitet wurde der frühere Wham!-Star von einem großen Symphonie-Orchester. Der Vorhang war noch geschlossen, als die ersten Streichinstrumente zu hören waren und die bekannte einschmeichelnde Stimme erklang. Dann folgte der Jazz-Klassiker «My Baby Just Cares For Me» von Nina Simone.

Der Brite mit griechisch-zyprischen Wurzeln wird bis Mitte November durch Deutschland touren. Unter anderem sind Auftritte in Köln, Hamburg und Hannover geplant. Außerdem ist er am 15. November noch einmal auf einem Zusatzkonzert in der Berliner O2-World zu sehen.