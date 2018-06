Berlin (dpa) - Auf den Covern ihrer Alben hinterlassen Hard-Fi gerne ein knalliges Statement: «No Cover Art» war auf dem 2007er Album «Once Upon A Time In The West» zu lesen.

Auf ihrem neuen Werk «Killer Sounds» haben sie bunt bemalte Flower-Power-Schädel in den Mittelpunkt gerückt. Heiterer Totentanz: Hurra, wir leben noch!?

In der Tat zeichnen sich die Überlebenden der letzten Britpop-Welle durch eine gewisse Ratlosigkeit aus. Gitarren-Sounds sind mehr und mehr ins Aus gerutscht - was aber dann?

Hard-Fi, die einstigen Underdogs aus Staines, die ihr erstes Album für 300 Pfund produzierten, haben dafür fast alle Balladen-Momente über Bord geworfen und das Disco-Dance-Rock-Element noch verstärkt. Immer stimmungsvoll in Bewegung bleiben! Auf der Tanzfläche fühlen sich Hard-Fi spürbar am wohlsten.

In den letzten Jahren haben die Briten auch in entfernten Ländern wie Japan, Südkorea, El Salvador, Südafrika und Peru abgeräumt. Europa aber haben Hard-Fi darüber nicht vergessen. Im November kommen sie für vier Konzerte nach Deutschland, um «Killer Sounds» live vorzustellen. «Cash Machine» ist sicherlich darunter, ein Superhit, wie ihn allerdings auch Hard-Fi nicht alle Tage aus dem Ärmel schütteln.

