Berlin (dpa) - Die Rockband «Red Hot Chili Peppers» ist mit ihrem neuen Album «I'm With You» direkt an die Chart-Spitze gestürmt. Der Star-DJ David Guetta schaffte es mit «Nothing But The Beat» auf Platz zwei, wie das Marktforschungsunternehmen Media Control am Dienstag mitteilte.

Auch der dritte Rang wird von einem Neueinsteiger belegt - der hessischen Metal-Formation Edguy mit dem Album «Age Of The Joker». Thees Uhlmann, der Sänger der Rockband Tomte, debütiert mit den nach ihm benannten Soloalbum auf dem vierten Platz. Klee spielte sich mit «Aus lauter Liebe» neu auf Rang sechs, und Hansi Hinterseer brachte «Zwei Herzen» auf die elfte Position.

Auf den ersten drei Plätzen der Single-Charts gab es hingegen keine Bewegung. Marlon Roudette behielt mit «New Age» den Spitzenplatz vor Lucenzo und Don Omar («Danza Kuduro») und Maroon 5 zusammen mit Christina Aguilera («Moves Like Jagger»). Guetta schaffte es mit seiner neuen Single «Without You» zusammen mit Rap-Star Usher zwar nur auf Platz zwölf - drückt den Charts mit neun Titel in der Top-100-Liste aber seinen Stempel auf.

Die kompletten Charts werden offiziell am Freitag veröffentlicht.