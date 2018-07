Berliner Terrorverdächtige kommen in U-Haft

Berlin (dpa) - Einen Tag nach ihrer Festnahme hat ein Richter am Abend Haftbefehl gegen die beiden Berliner Terrorverdächtigen erlassen. Es gebe einen dringenden Tatverdacht und es bestehe Fluchtgefahr, so begründete die Staatsanwaltschaft die Entscheidung für die Untersuchungshaft. Die Männer stünden im Verdacht, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Der 24 Jahre alte Deutsche libanesischer Herkunft und der 28-Jährige aus dem Gazastreifen waren am Donnerstag festgenommen worden. Sie sollen sich gemeinsam Chemikalien für den Bau einer Bombe besorgt haben.

Demonstranten stürmen israelische Botschaft in Kairo

Kairo (dpa) - Demonstranten haben in der Nacht Teile der israelischen Botschaft in Kairo gestürmt. Zuvor hatten sie einen Schutzwall niedergerissen, berichten Augenzeugen. Vor der Botschaft kam es zu Zusammenstößen mit ägyptischen Sicherheitskräften. Mindestens 88 Menschen wurden nach Behördenangaben verletzt. Seit drei Wochen kommt es dort immer wieder zu Demonstrationen. Auslöser war der Tod von fünf ägyptischen Grenzpolizisten. Israelische Sicherheitskräfte hatten sie bei der Verfolgung mutmaßlicher palästinensischer Terroristen erschossen.

US-Behörden fahnden nach möglichen Attentätern

Washington (dpa) - Kurz vor dem zehnten Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September fahnden die US-Behörden nach möglichen Attentätern. Angesichts neuer Drohungen ist die Polizei vor allem in New York und Washington in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Nach Angaben des TV-Senders CNN suchen die Sicherheitskräfte drei Verdächtige, von denen sich mindestens einer bereits in den USA befinde. Zwei der drei Verdächtige seien US-Bürger. Hinter der neusten Terrorgefahr in den USA steht nach Informationen des Senders das Terrornetzwerk Al-Kaida.

Ultimatum für Gaddafi-Hochburgen ohne Einlenken abgelaufen