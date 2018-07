FDP-Zerreißprobe in Euro-Krise

Berlin (dpa) - Im Ringen um den Euro-Rettungskurs droht der FDP nach ihrem Konflikt mit Kanzlerin Angela Merkel jetzt auch eine interne Zerreißprobe. Wenige Tage vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus eskalierte der Streit zwischen Parteispitze und liberalen «Euro-Rebellen». Diese dürften einen Mitgliederentscheid zu dem Thema erreichen. CDU-Chefin Merkel versuchte den regierungsinternen Streit zu entschärfen. Spekulationen über einen Bruch der schwarz-gelben Koalition wies Regierungssprecher Steffen Seibert zurück.

Hartz-IV-Satz steigt 2012 auf bis zu 374 Euro

Berlin (dpa) - Der Hartz-IV-Regelsatz für Langzeitarbeitslose steigt Anfang 2012 um zehn Euro. Den Weg dazu machte das Bundeskabinett frei: Es ließ die Verordnung von Arbeitsministerin Ursula von der Leyen ohne Aussprache passieren. Bisher liegt der Satz für alleinstehende Hilfeempfänger bei 364 Euro. Er erhöht sich nun zum 1. Januar auf 374 Euro. Die Anpassung wird nach der Entwicklung von Löhnen und Preisen errechnet. Ende Februar hatten sich Bundestag und Bundesrat nach langem Tauziehen auf eine Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze zum 1. Januar geeinigt.

Schröder sucht Kompromiss beim Betreuungsgeld

Berlin (dpa) - Bundesfamilienministerin Kristina Schröder strebt im koalitionsinternen Streit um das Betreuungsgeld für zu Hause erziehende Eltern einen Kompromiss an. Sie arbeite an einem Modell, dass von allen Koalitionspartnern getragen werde, sagte die Ministerin bei ihrem ersten Auftritt nach der Babypause in Berlin. Zugleich bekräftigte sie erneut, dass am bisherigen Elterngeld «nicht gerüttelt wird». Unions-Fraktionschef Volker Kauder hatte es unlängst zur Disposition gestellt.

Bischöfe: Papst-Boykott im Bundestag blamabel