Berlin hat gewählt

Berlin (dpa) - In Berlin schließen in diesen Minuten die Wahllokale. Knapp 2,5 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, ein neues Abgeordnetenhaus zu wählen. Bei der Wahlbeteiligung hat sich ein Rückgang abgezeichnet. Bis zum Mittag gingen weniger Menschen zur Wahl, als beim letzten Mal. Vor der Wahl deutete alles darauf hin, dass der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit von der SPD an der Macht bleibt.

Schäuble warnt Griechenland: Zahlungsstopp ernst nehmen

Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat Griechenland davor gewarnt, den drohenden Zahlungsstopp nicht ernst zu nehmen. Ohne eine positive Feststellung der Troika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und IWF, dass Griechenland seinen Verpflichtungen nachkommt, könne die nächste Tranche nicht ausgezahlt werden, sagte er der «Bild am Sonntag». Darüber solle sich niemand Illusionen machen. Die Mitgliedschaft in einer Währungsunion sei Chance aber auch schwere Bürde, so Schäuble.

De Maizière: Noch keine Zahlen für Bundeswehr-Abzug

Maimana (dpa) - Verteidigungsminister Thomas de Maizière will sich noch nicht festlegen, wie viele deutsche Soldaten im nächsten Jahr aus Afghanistan abgezogen werden sollen. Dazu sei es noch zu früh, sagte er bei einem Truppenbesuch im nordafghanischen Feldlager Maimana. Alles hänge jetzt zunächst davon ab, was die Amerikaner entscheiden. Bundesregierung und Bundestag wollen zum Jahreswechsel im Zuge des neuen Afghanistanmandats über den ersten Schritt des Abzugs entscheiden.

Türkischer Präsident Gül in Berlin eingetroffen