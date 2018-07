Explosion in Ankara: Drei Tote, Hinweise auf Terroranschlag

Istanbul (dpa) - Die Explosion in Ankara mit drei Toten war vermutlich ein Terroranschlag. Erste Ermittlungen weisen darauf hin. Die Wahrscheinlichkeit eines explodierenden Autogastanks sei sehr gering, sagte der türkische Innenminister. Medien berichteten von mindestens 15 Verletzten. Die Hintergründe sind noch unklar. In der Türkei haben rechts- und linksextreme Gruppen in den vergangenen Jahren immer wieder politisch motivierte Anschläge verübt. Es gab auch Bombenanschläge mit kriminellem Hintergrund.

Gül spricht von Terroranschlag in Ankara

Osnabrück (dpa) - Der türkische Staatspräsident Abdullah Gül hat die Explosion in Ankara als Terroranschlag bezeichnet. Gül ist gerade in Deutschland zu Besuch. Er verurteile den Terror aufs Schärfste, sagte Gül bei einem Termin mit Bundespräsident Christian Wulff in Osnabrück. Außenminister Guido Westerwelle sagte in New York, kein Akt der blinden Gewalt gegen Unschuldige und des Terrors sei zu rechtfertigen.

Merkel: Sorge um Spannungen zwischen Türkei und Israel

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bei einem Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Abdullah Gül besorgt über die jüngsten Spannungen zwischen Israel und der Türkei gezeigt. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es, die beiden Politiker hätten die ganze Bandbreite der deutsch-türkischen Beziehungen erörtert. Beim umstrittenen Thema des türkischen EU-Beitritts hätten beide Seiten im Kanzleramt ihren Standpunkt dargelegt. Gül hatte gestern den Wunsch seines Landes nach einer Vollmitgliedschaft in der EU bekräftigt. Merkel hat der Türkei eine «strategische Partnerschaft» angeboten.

