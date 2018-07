Petkovic zweite Deutsche im US-Open-Viertelfinale

New York (dpa) - Andrea Petkovic ist als zweite deutsche Tennisspielerin nach Angelique Kerber ins Viertelfinale der US Open eingezogen. Die Darmstädterin gewann am Montag (Ortszeit) in New York 6:1, 6:4 gegen die Spanierin Carla Suarez Navarro. Nächste Gegnerin ist die Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki aus Dänemark, die die Russin Swetlana Kusnezowa mit 6:7 (6:8), 7:5, 6:1 bezwang. Kerber trifft am Dienstagabend auf die Italienerin Flavia Pennetta. Zuletzt standen 1994 bei den French Open zwei deutsche Damen im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers, bei den US Open gab es dies zuletzt 1987.

1600 Polizisten sichern DFB-Gastspiel in Polen

Danzig (dpa) - Die polnischen Behörden haben rund 1600 Polizisten zur Sicherung des Fußball-Länderspiels zwischen dem EM-Gastgeber und Deutschland in Danzig eingesetzt. Die Beamten der Ostseestadt sollten am Dienstagabend durch Polizisten aus Allenstein, Stettin und anderen Städten verstärkt werden, kündigte Jan Kosciuk von der Polizei der Region Pommern an. Zur Unterstützung bei Problemen mit deutschen Fans reisten außerdem 16 deutsche Polizeibeamte an.

Blatter-Kritik: Rummenigge mit versöhnlicherem Ton

Genf (dpa) - Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge hat in seiner Auseinandersetzung mit FIFA-Präsident Sepp Blatter einen versöhnlicheren Ton angeschlagen. «Ich hatte in der letzten Woche ein Telefonat mit Blatter. Ich wollte diesen aggressiven Ton eigentlich nicht treffen. Das war nicht fair ihm gegenüber», erklärte der Vorstandsvorsitzende von Bayern München am Dienstag nach einer Versammlung der europäischen Club-Vereinigung ECA in Genf. Rummenigge hatte Blatter zuletzt mit Ägyptens Ex-Präsident Husni Mubarak verglichen. «Er (Blatter) hat das Zeichen gegeben, dass er bereit ist für Reformen. Das ist das Wichtigste», sagte der 55-Jährige nun.

