Deutschland mit 2:2 bei EM-Gastgeber Polen

Danzig (dpa) - Die deutsche Nationalmannschaft ist vier Tage nach der 6:2-Gala gegen Österreich zu einem umkämpften Testspiel-Remis in Polen gekommen. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) trennte sich am Dienstagabend in Danzig mit 2:2 (0:0) vom EM-Gastgeber. Die Dortmunder Bundesliga-Profis Robert Lewandowski (55. Minute) und Jakub Blaszczykowski (90.+1/Elfmeter) hatten die Hausherren im 17. Nachbarschaftsvergleich zweimal in Führung gebracht. Der Münchner Toni Kroos (68./Elfmeter) und Cacau (90.+4) trafen für die DFB-Auswahl.

Italien qualifiziert sich für EM 2012

Florenz (dpa) - Ex-Weltmeister Italien hat sich als zweites Team nach Deutschland vorzeitig für die Fußball-Europameisterschaft 2012 qualifiziert. Die Azzurri feierten am Dienstag in Florenz einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen Slowenien. Damit ist der WM-Champion von 2006 mit 22 Punkten nicht mehr vom ersten Platz der Qualifikationsgruppe C zu verdrängen. Giampaolo Pazzini erzielte in der 85. Minute den Siegtreffer für die Italiener. Am Freitag hatte sich die DFB-Auswahl das EM-Ticket gesichert. Die Gastgeber Polen und Ukraine sind automatisch qualifiziert für das Turnier vom 8. Juni bis 1. Juli.

Letzte Chance verpasst: Österreich nicht bei EM

Wien (dpa) - Österreich fährt im kommenden Sommer nicht zur Fußball-Europameisterschaft 2012. Mit dem 0:0 am Dienstagabend in Wien gegen die Türkei vergaben die Österreicher auch die theoretische Chance, sich doch noch für das Turnier in Polen und der Ukraine zu qualifizieren. Derzeit haben die Türken (14 Punkte) die beste Ausgangsposition, um die Qualifikationsgruppe A hinter den bereits als EM-Teilnehmer feststehenden DFB-Kickern auf dem zweiten Rang abzuschließen. Gruppendritter ist Belgien (12).

U-21-Junioren feiern 1:0-Erfolg in Weißrussland