Bayern München startet mit 2:0-Sieg in Villarreal

Villarreal (dpa) - Der FC Bayern München ist mit einem souveränen Auswärtssieg in die neue Champions-League-Saison gestartet. Beim spanischen Spitzenclub FC Villarreal konnte sich der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwochabend mit dem verdienten 2:0 (1:0) eine gute Ausgangsposition für die kommenden Gruppenspiele verschaffen. Die Treffer für die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes erzielten vor 21 000 Zuschauern Toni Kroos (7. Minute) und Rafinha (76.). Weitere Bayern-Gegner in der Gruppe A sind Manchester City und der SSC Neapel.

Real Madrid mit Start-Sieg - Inter Mailand verliert

Berlin (dpa) - Real Madrid und Mesut Özil haben ihren langen Marsch zum erhofften Champions-League-Triumph mit einem mühsamen Auswärtssieg begonnen. Das mit Superstars gespickte Team von Trainer José Mourinho gewann beim Königsklassen-Neuling Dinamo Zagreb mit 1:0 (0:0). Bis zur Führung durch Angel Di Maria (53. Minute) tat sich der Favorit am Mittwochabend aber sehr schwer. Für die Sensation des Spieltages sorgte Außenseiter Trabzonspor: Die Türken triumphierten beim Favoriten Inter Mailand mit 1:0. Die beiden ambitionierten Teams aus Manchester mussten sich mit Remis' zufriedengeben.

Springreitern gelingt guter EM-Start: Platz zwei

Madrid (dpa) - Die deutschen Springreiter haben bei den Europameisterschaften in Madrid einen hervorragenden Start erwischt und liegen nach dem Zeitspringen am Mittwoch auf dem zweiten Platz. Vor dem Team von Bundestrainer Otto Becker liegt nur Frankreich. Die Entscheidung fällt in den zwei Runden des Nationenpreises am Donnerstag und Freitag. In der Einzelwertung ist Carsten-Otto Nagel aus Norderstedt mit Corradina als bester deutscher Reiter Vierter. Es führt der Franzose Olivier Guillon mit Lord de Theize.

Früherer US-Coach Bradley wird Trainer in Ägypten