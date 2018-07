Europa-League-Start: Schalke nur 0:0 bei Steaua

Cluj (dpa) - Mit einem 0:0 bei Steaua Bukarest ist Schalke 04 in die Gruppenphase der Europa League gestartet. In einer schwachen Partie war der deutsche Fußball-Pokalsieger am Donnerstag in Cluj zwar feldüberlegen, agierte aber nicht zwingend genug. Der rumänische Cup-Gewinner Bukarest erspielte sich vor 21 000 Zuschauern keine echte Torchance. Am 29. September empfängt Schalke in der Gruppe J Maccabi Haifa, drei Wochen später geht es nach Zypern zu AEK Larnaka.

Hannover 96 nur 0:0 gegen Standard Lüttich

Hannover (dpa) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 ist mit einem mageren 0:0 gegen Standard Lüttich in die Gruppenspiele der Europa League gestartet. Der defensivstarke belgische Pokalsieger ließ am Donnerstag nur wenige Chancen der zumeist ideenlos angreifenden Niedersachsen zu. Statt begeisternden Fußball sahen die 42 450 Zuschauern über weite Strecken nur biederes Handwerk. Durch das Heim-Remis ist 96 schon nach einem Spieltag in der Gruppe B unter Zugzwang.

Springreiter auf Medaillen-Kurs: Platz zwei

Madrid (dpa) - Die deutschen Springreiter haben bei den Europameisterschaften in Madrid die Führung vergeben, aber ihre Medaillenchance gewahrt. Das Team von Bundestrainer Otto Becker liegt nach der zweiten von drei Wertungsprüfungen mit 10,41 Strafpunkten weiter auf dem zweiten Platz. Die Führung übernahmen am Donnerstag die Niederländer (7,42). Die Entscheidung fällt in der zweiten Runde des Nationenpreises am Freitag. In der Einzelwertung übernahm Carsten-Otto Nagel aus Norderstedt mit Corradina die Führung.

FIFA bestätigt lebenslange Sperre von bin Hammam