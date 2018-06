Springreiter feiern Gold bei EM in Madrid

Madrid (dpa) - Die deutschen Springreiter haben bei den Europameisterschaften in Madrid die Goldmedaille gewonnen. Das Team von Bundestrainer Otto Becker holte am Freitag den siebten EM-Sieg einer deutschen Equipe. Das Quartett war schon vor Schlussreiter Ludger Beerbaum nicht mehr von Platz eins zu verdrängen und gewann vor Frankreich und Großbritannien. Im Einzel hat zudem Carsten-Otto Nagel beste Aussichten auf weiteres Gold. Der 48-Jährige aus Norderstedt verteidigte mit Corradina seine Führung. Außer Nagel gehörten zum deutschen Team Marco Kutscher mit Cornet Obolensky, Janne-Friederike Meyer mit Lambrasco und Beerbaum mit Gotha.

Rückschlag für Freiburg - 1:2 gegen VfB Stuttgart

Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg hat im baden-württembergischen Bundesliga-Derby gegen den VfB Stuttgart den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Eine Woche nach dem 0:7-Debakel in München verloren die Breisgauer am Freitagabend vor 24 000 Zuschauern im Badenova- Stadion mit 1:2 (0:1). Der Österreicher Martin Harnik (32./72. Minute) erzielte beide Treffer für die Schwaben, Freiburgs Torjäger Papiss Demba Cissé konnte mit seinem fünften Saisontor nur noch verkürzen (84.). Der VfB verbesserte sich zum Auftakt des 6. Spieltages auf den dritten Tabellenplatz.

Eintracht Frankfurt gelingt erster Heimsieg

München (dpa) - Die Frankfurter Eintracht kommt in der 2. Bundesliga langsam auf Touren. Der Absteiger aus dem Fußball-Oberhaus feierte am Freitagabend mit dem 4:1 gegen Hansa Rostock seinen ersten Heimsieg der Saison und verbesserte sich vorübergehend auf Rang drei. Fortuna Düsseldorf kletterte durch das 4:2 bei Erzgebirge Aue auf Platz zwei direkt hinter den Tabellenführer Greuther Fürth, der erst am Sonntag auf Alemannia Aachen trifft. Im Keller gelang dem FC Ingolstadt gegen Dynamo Dresden dank eines 4:2 Erfolgs ein kleiner Befreiungsschlag.

Basketball: Frankreich und Spanien im EM-Finale