Commerzbank-Chef will nicht schwarzmalen

Frankfurt/Main (dpa) - Commerzbank-Chef Martin Blessing rechnet angesichts der Euro-Krise mit «blutleerem» Wirtschaftswachstum und schwächeren Renditen bei den Banken. Zudem deutete er Zweifel an der Krisenbewältigung durch die Politik an. «Wir haben uns bis jetzt im wesentlichen nur Zeit gekauft», sagte der Chef des staatlich gestützten Geldhauses bei der «Handelsblatt»-Tagung «Banken im Umbruch» am Dienstag in Frankfurt. Grund zur Panik bestehe aber nicht. Das eigentliche Problem ist aus seiner Sicht derzeit Italien. Das Land sei anders als Griechenland zu groß, um von Europa gerettet werden zu können. Wenig berauschend beurteilt der Commerzbank-Chef die Konjunkturaussichten. Er rechnet mit einem Wachstum im niedrigen Bereich nahe der Stagnation. Auch die Perspektiven für die Bankenbranche seien nicht allzu rosig.

Schweizer Nationalbank setzt Mindestkurs des Franken zum Euro fest

Zürich (dpa) - Mit einem festen Mindestkurs zum Euro will die Schweizerische Nationalbank (SNB) die heimische Wirtschaft vor den Folgen der Franken-Rekordjagd schützen. Künftig wollen die Währungshüter in Zürich keinen Euro-Kurs unterhalb von 1,20 Franken pro Euro tolerieren. «Die gegenwärtige massive Überbewertung des Schweizer Frankens stellt eine akute Bedrohung für die Schweizer Wirtschaft dar und birgt das Risiko einer deflationären Entwicklung», heißt es in einer knappen Mitteilung vom Dienstag. An den Finanzmärkten sorgte die Ankündigung für massive Kursbewegungen. Der Kurs des Euro zum Schweizer Franken sprang in einer ersten Reaktion um mehr als acht Rappen bis auf 1,2158 Franken. Der starke Franken belastet die Schweizer Exportwirtschaft enorm, weil er deren Waren auf Auslandsmärkten deutlich verteuert.

EU will den schnellen Computerhandel unterbinden

Brüssel (dpa) - Als Mittel gegen gefährliche Kursschwankungen an den Börsen will die EU-Kommission sekundenschnelle Computergeschäfte unterbinden. «Wir brauchen Regeln für den superschnellen Handel», sagte die Sprecherin von EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier am Dienstag in Brüssel. «Dazu gehören automatische Stopps, die den Handel unterbrechen, falls die Kurse zu schnell fallen.» Solche Sicherungen sollten in Zukunft verhindern, dass Aktionen von Handelscomputern Börsenkurse rasend schnell abstürzen lassen können. Kommissar Barnier werde im Oktober oder November eine Novelle der EU-Finanzmarktrichtlinie Mifid mit Vorschriften für den Wertpapierhandel vorlegen. Über die EU-Pläne hatte zuvor auch das «Handelsblatt» (Dienstag) berichtet.

Industrieaufträge im Juli überraschend deutlich gesunken