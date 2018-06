Berlin (dpa) - Eine Berliner Mutter soll mit ihren zwei Töchtern von ihrem Ex-Freund in Libyen festgehalten werden. Das Auswärtige Amt bestätigte, über den Fall informiert zu sein. Die «Bild»-Zeitung hatte berichtet, die Frau sei mit ihren Kindern während eines gemeinsamen Urlaubs in Tunesien von dem Mann über die Grenze nach Libyen verschleppt worden. Nun weigere er sich, die drei ausreisen zu lassen. Mitarbeiter des deutschen Verbindungsbüros in Bengasi und die deutsche Botschaft in Tripolis bemühen sich um Aufklärung.

