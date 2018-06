Berlin (dpa) - Die mögliche Entführung einer Berlinerin mit zwei Kindern nach Libyen bereitet dem Auswärtigen Amt Sorgen. Der Vater der Kinder soll die drei bei einem gemeinsamen Urlaub in Tunesien über die Grenze nach Libyen verschleppt haben und seither dort festhalten. Mitarbeiter des deutschen Verbindungsbüros in Bengasi sowie der Botschaft in Tripolis seien informiert. Sie bemühten sich nach besten Kräften um Aufklärung, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes.

