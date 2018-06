Ludwigsburg (dpa) - Aus dem Kofferraum eines Autos haben Polizisten in Ludwigsburg ein acht Monate altes Baby gerettet. Die Eltern hatten ihren Nachwuchs im Auto zurückgelassen, um in aller Ruhe ein Konzert besuchen zu können. Passanten hörten die Schreie des Babys aus dem Kofferraum und alarmierten die Polizei. Die Beamtewn befreiten das Kind. Der kleine Junge war völlig durchgeschwitzt und musste ins Krankenhaus. Gegen die 18-jährige Mutter und ihren 26 Jahre alten Ehemann wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Das Kind wird in die Obhut des Jugendamtes übergeben.

