Bassum (dpa) - 35 Kinder haben in Niedersachsen einen Brand in ihrem Schulbus unverletzt überstanden. Als plötzlich Funken und Rauch aus dem Motorraum schlugen, hielt die Fahrerin bei Bassum an und ließ die Kinder aussteigen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Schaden beträgt 20 000 Euro. Zufällig kam ein anderer Bus vorbei, der die Kinder mitnahm.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.