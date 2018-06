Addis Abeba (dpa) - Knapp zehn Tage nach der Pipeline-Explosion in einem kenianischen Slum mit über 100 Opfern hat ein ähnlicher Unfall weitere Menschen in den Tod gerissen. Mindestens vier Menschen seien qualvoll verbrannt, als sie versuchten, Treibstoff aus einem verunglückten Tanklastwagen abzuschöpfen. Das berichtet die kenianische Zeitung «Daily Nation». Mindestens 45 Menschen wurden schwer verletzt. Der Fahrer hatte die Kontrolle über den LKW verloren, der sich überschlug. Zahlreiche Anwohner versuchten Benzin in Kanister abzufüllen. Kurz darauf explodierte der Wagen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.