Berlin (dpa) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki ist raus, die Fußballerin des Jahres Fatmire Bajramaj darf nicht mit, und auch Dortmunds Kicker-Jungstar Mario Götze ist beim Olympia-Turnier 2012 nur Zuschauer. Dem deutschen Sport droht ein olympisches Tief in den attraktiven Ballsportarten.

Nur die beiden erfolgsverwöhnten Hockey-Teams haben sich bisher für die Sommerspiele in London qualifiziert. Dagegen verpassten beide Fußball-Mannschaften (U21 Männer/Frauen) und auch die zwei Basketball-Teams das Ticket.

«Natürlich bin ich enttäuscht, dass eine ganze Reihe von Mannschaften in London nicht dabei ist, aber es gibt noch Chancen, bei Olympia angemessen vertreten zu sein», sagte DOSB-Generaldirektor Michael Vesper der Nachrichtenagentur dpa. Als eine Ursache sieht er die international gewachsene Konkurrenz. «Andere Länder drängen in Sportarten, in denen sie vorher nicht so stark waren. Es ist zu früh, daraus einen Trend abzuleiten», meinte Vesper, der aber keinen Imageverlust für den deutschen Sport befürchtet: «Ich glaube an unsere Sportler und Sportlerinnen, die es noch schaffen können.»

Der Optimismus ist durchaus begründet. Zwar sind vier von zwölf möglichen Olympia-Teams schon gescheitert, vor Olympia 2004 schaffte es aber immerhin noch ein Quartett durch die Hintertür nach Peking: Basketball-Männer, Handball-Frauen, Hockey-Herren und Volleyball-Männer. Doch der (Um)-Weg ist hart und beschwerlich. Selbst wenn bei internationalen Meisterschaften der Sprung aufs Podest glückt, ist damit oft erst der Weg zu einem weiteren Qualifikations-Turnier geebnet. Die betroffenen Trainer dürften verzweifeln, die Saisonplanung muss nachjustiert werden.

So müssen die Handballer im Januar 2012 in Serbien schon Europameister werden, um sicher bei Olympia zu sein. Gelingt das dem Weltmeister von 2007 nicht, wird es knapp: Die DHB-Männer dürften dann nur noch einem Team den Vortritt lassen, das ebenfalls noch nicht für Olympia qualifiziert ist, um noch eines von vier Ausscheidungs-Turnieren zu erreichen. Die Handball-Frauen können im Dezember bei der WM den Direktflug nach London buchen - doch dazu müssten sie Weltmeister werden.

Auch für die Volleyballer ist London noch ein Fernziel. Die Männer um Kapitän Björn Andrae setzen ihre größten Hoffnungen auf das Heim-Turnier im Juni in Berlin. Dort soll das Olympia-Ticket praktisch auf den letzten Drücker gesichert werden. Die Frauen, die 2008 nur zuschauen durften, bauen auf ein starkes Abschneiden bei der EM in knapp zwei Wochen. Fest eingeplant ist der Olympia-Auftritt der «Beach-Boys» Julius Brink und Jonas Reckermann. Nach WM-Bronze und dem EM-Titel kann das Erfolgsduo wohl schon fest für London planen.

Für die deutschen Korbjäger platzte der Olympia-Traum am Sonntag bei der Basketball-EM durch die Niederlage gegen Gastgeber Litauen. Doch NBA-Star Nowitzki und Co. waren wenigstens vor vier Jahren in Peking dabei - die Fußballer fehlen zum sechsten Mal in Serie bei einem Olympia-Turnier. Zuletzt kickte 1988 in Seoul eine deutsche U21 olympisch. Die DFB-Auswahl von Bundestrainerin Silvia Neid hatte die Qualifikation für London durch das Viertelfinal-Aus gegen Japan bei der Heim-WM verpasst.