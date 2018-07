Berlin (dpa) - Die Union rechnet nicht damit, dass sich Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy mit einer Finanztransaktionssteuer für die gesamte EU durchsetzen werden.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) dämpfte in Berlin Erwartungen zur Einführung einer solchen Steuer in allen 27 Mitgliedstaaten. Realistisch sei die Durchsetzung nur in der Euro-Zone mit 17 Mitgliedern, sagte Schäuble nach Teilnehmerangaben in einer Sitzung des Unionsfraktionsvorstands. In diesem Fall würden aber wichtige Finanzzentren wie London von der Steuer ausgeklammert.

Der finanzpolitische Sprecher der Fraktion, Klaus-Peter Flosbach, sagte, das Ziel bleibe die EU-weite Einführung. «Wir als Fraktion können uns aber auch vorstellen, wenn dies nicht umsetzbar ist - und wir kennen auch die Widerstände in England -, dass wir den gemeinsamen Weg mit den 17 Eurostaaten als unterste Grenze anstreben.» Zu Unbehagen in diesem Fall bei der FDP sagte Flosbach, die schwarz-gelbe Koalition habe vereinbart, dass durch eine solche Steuer zwei Milliarden Euro eingenommen werden sollen. «Wir müssen dieses Thema angehen. Wir können hier auch nicht ewig warten.»

Merkel und Sarkozy hatten als Reaktion auf die Börsenturbulenzen und die Euro-Schuldenkrise eine Finanztransaktionssteuer für die gesamte EU vorgeschlagen. Dazu sollen die Finanzminister noch in diesem Herbst Pläne vorlegen. Über eine solche Steuer, die sämtliche Geschäfte und Produkte auf den Finanzmärkten betreffen könnte, wird seit Jahrzehnten diskutiert. Ziel ist es, damit exzessive Spekulationen einzudämmen. Die deutschen Privatbanken lehnen die Steuer als wirkungslos ab. Börsenprofis sei es egal, ob sie ihr Geschäft über die Börsen in Europa, Asien oder USA abwickelten.