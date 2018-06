Berlin (dpa) - Der frühere Bundesverteidigungsminister Hans Apel (SPD) ist tot. Regierungskreise bestätigten einen entsprechenden Bericht von «Spiegel online». Er starb im Alter von 79 Jahren in Hamburg.

Apel war von 1978 bis 1982 Verteidigungsminister unter Kanzler Helmut Schmidt, von 1974 bis 1978 war er Finanzminister. 1990 schied der SPD-Politiker nach 25 Jahren aus dem Bundestag aus. Apels Ehefrau Ingrid sagte «Spiegel online», ihr Mann sei nach zweijähriger Krankheit am Dienstagmorgen in einer Hamburger Klinik im Kreis seiner Familie verschieden. «Es war ein friedlicher Moment, er ist einfach eingeschlafen», sagte Ingrid Apel. 1985 trat Apel als Berliner SPD-Spitzenkandidat an, unterlag aber gegen Eberhard Diepgen (CDU).