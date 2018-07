Inhalt Seite 1 — Früherer Verteidigungsminister Hans Apel tot Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Der frühere SPD-Politiker Hans Apel ist tot. Wie Verteidigungsminister Thomas de Maizière am Mittwoch im Bundestag mitteilte, starb der gebürtige Hamburger im Alter von 79 Jahren in seiner Heimatstadt.

Seine Ehefrau Ingrid sagte «Spiegel online», ihr Mann sei nach zweijähriger Krankheit am Dienstagmorgen in einer Hamburger Klinik im Kreis seiner Familie gestorben. «Es war ein friedlicher Moment, er ist einfach eingeschlafen», sagte Ingrid Apel.

Apel war von 1978 bis 1982 Verteidigungsminister unter Kanzler Helmut Schmidt, von 1974 bis 1978 amtierte er als Finanzminister. 1990 schied der SPD-Politiker nach 25 Jahren aus dem Bundestag aus.

«Hans Apel hat in dieser Zeit einen großen Dienst für unser Land und für die Bundeswehr geleistet. Er wird uns allen als zupackender Hanseat mit großem Herz in Erinnerung bleiben. Mein Mitgefühl gilt der Familie», hieß es in einer Erklärung de Maizières.

Bundestagspräsident Norbert Lammert nannte Apel einen «herausragenden Politiker und leidenschaftlichen Parlamentarier». «Apel hat 25 Jahre als Mitglied des Deutschen Bundestages wie auch als Bundesfinanzminister und als Bundesverteidigungsminister maßgeblich an wichtigen Weichenstellungen in der Geschichte der Bundesrepublik mitgewirkt», hieß es am Mittwoch in einer Erklärung Lammerts.

Hamburgs Bürgermeister und SPD-Chef Olaf Scholz würdigte Apel als verantwortungsbewussten Politiker: «Er hat in sehr schwierigen politischen Zeiten Verantwortung übernommen. Das zeichnete ihn aus», so Scholz. «Hans Apel war engagiert, kritisch und zuweilen unbequem - dem politischen Gegner gegenüber genau so, wie seiner Partei, der SPD.»

Apel war in die innerparteiliche Schusslinie geraten, als er den Nachrüstungsbeschluss der NATO Anfang der 80er Jahre verteidigte. Mit dem Ende der sozialliberalen Koalition 1982 endete auch seine Minister-Amtszeit. Zeitweise wurde er sogar als «Kronprinz» von Helmut Schmidt gehandelt. 1985 trat Apel als Berliner SPD-Spitzenkandidat an, unterlag aber gegen Eberhard Diepgen (CDU).