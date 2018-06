Inhalt Seite 1 — Knatsch-Koalition unter Druck - SPD will Neuwahlen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Die über den Euro-Rettungskurs tief zerstrittene schwarz-gelbe Regierungskoalition gerät zunehmend auch von außen unter Druck.

Die SPD als größte Oppositionspartei stellte klar, dass sie für eine große Koalition nicht zur Verfügung steht, falls das Bündnis von Union und FDP am Streit über die Euro-Krise scheitert. Sie forderte Neuwahlen. Am Wochenende schwelte der koalitionsinterne Streit über den richtigen Weg aus der Euro-Schuldenkrise weiter.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) wies seinen Kabinettskollegen für Wirtschaft, FDP-Chef und Vizekanzler Philipp Rösler, ganz unverblümt in die Schranken. Die FDP verbat sich Maulkorb-Belehrungen und stärkte ihrem Vorsitzenden demonstrativ den Rücken. Dieser bekam Unterstützung von namhaften Ökonomen.

«Wenn diese Regierung nicht mehr handlungsfähig ist, dann muss sie sich ein neues Mandat der Menschen beschaffen. Und das geht nur über eine Neuwahl des Bundestages», sagte der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Nach seinen Worten ist die Regierung «faktisch nur noch geschäftsführend im Amt».

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) habe zwar noch eine parlamentarische Mehrheit, aber diese Mehrheit stehe in «zentralen Fragen nationaler Politik (...) nicht mehr ohne weiteres zur Verfügung». Dies sei «einmalig in der Geschichte unseres Landes». Im «Tagesspiegel» (Sonntag) bot Gabriel zur Euro-Rettung der Kanzlerin vorübergehende Duldung einer Minderheitsregierung an.

Schäuble stellte in der «Bild am Sonntag» klar, dass die Zuständigkeit für den Euro in der Koalition bei der Kanzlerin und bei ihm liege. Zu den umstrittenen Äußerungen Röslers über eine mögliche Insolvenz Griechenlands sagte der Finanzminister: «In der Demokratie besteht Redefreiheit. Aber zuständig für die Finanzpolitik ist innerhalb der Bundesregierung der Finanzminister.» Es gebe in dieser Frage zu Merkel «keinerlei Differenzen».

Die FDP wies die indirekte Aufforderung Schäubles, sich aus der Euro-Finanzpolitik herauszuhalten, zurück. FDP-Generalsekretär Christian Lindner erklärte, Rösler setze bei der Suche nach Lösungen für die Euro-Schuldenkrise einen Auftrag des Bundestages aus dem Oktober 2010 um. «Das Parlament hat klare Regeln für die Gläubigerbeteiligung und Staateninsolvenz gefordert. Das Parlament wird auch Herr Schäuble ernst nehmen», so Lindner.