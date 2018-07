Bergisch Gladbach (dpa) - FDP-Chef Philipp Rösler hat Außenminister Guido Westerwelle «positives Potenzial» bescheinigt. Rösler wies den Vorwurf zurück, er habe Westerwelle in der Diskussion über die deutsche Libyen-Politik gedemütigt. In einem «Spiegel-Online»-Interview erklärte Rösler, man wolle, dass Westerwelle mit seinem positiven Potenzial weiter zum Team gehöre. Zu Wochenbeginn war Rösler noch so interpretiert worden, als ob Westerwelle nur noch Minister auf Bewährung sei. Das gelte aber für alle.

