Berlin (dpa) - Knapp fünf Monate nach dem Gewaltexzess im Berliner U-Bahnhof Friedrichstraße ist ein 18-jähriger Gymnasiast zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und zehn Monate verurteilt worden.

Der betrunkene Schläger hatte sein zufälliges Opfer in der Nacht zum Ostersamstag mit gezielten und wuchtigen Tritten gegen den Kopf schwer misshandelt. Das Landgericht in der Hauptstadt verurteilte den Schüler wegen versuchten Totschlags. Die Strafe fiel geringer aus als von der Staatsanwaltschaft beantragt, die vier Jahre gefordert hatte. Der Schüler muss laut Gericht nicht sofort in Haft.

Der brutale und enthemmte Angriff hatte bundesweit schockiert. Doch die Gewaltattacken in Berliner Bahnhöfen reißen nicht ab. Neues Entsetzen löste am Wochenende der Tod eines 23-Jährigen aus. Er war auf der Flucht vor Angreifern vor ein Auto gerannt und tödlich verletzt worden.

Warum der Schüler so ausrastete, blieb im Prozess unklar. Der verletzte Installateur kam mit einem Schädel-Hirn-Trauma, gebrochener Nase und Prellungen ins Krankenhaus. Der heute 30-Jährige leidet weiter an den psychischen Folgen. Eine Entschuldigung des Angreifers nahm der 30-Jährige nicht an.

Der Vorsitzende Richter Uwe Nötzel sagte in der Urteilsbegründung, der Gymnasiast sei in «Provozierlaune» gewesen. «Er erkannte die Gefährlichkeit der Tritte» - auch, dass er den Handwerker hätte tödlich verletzen können. «Das nahm er hin», hieß es im Urteil. «Das Schicksal des Opfers war ihm gleichgültig.» Der Handwerker, der nach einem Darts-Turnier auf dem Heimweg war, sei durch den Angriff in tiefe Bewusstlosigkeit gefallen. «Er hätte ersticken können», betonte der Vorsitzende Richter. Der Handwerker war zu der Urteilsverkündung ins Gericht gekommen, äußerte sich aber nicht.

Der Schüler hatte den Überfall gestanden, jedoch betont, dass er sich an die Tritte wegen des Alkohols nicht erinnern könne. Eine Erklärung für die Tat habe er nicht, sie sei aber durch nichts zu entschuldigen. «Ich bin schockiert und entsetzt über mich selbst», hieß es in seinem Geständnis. Laut Urteil gibt es erhebliche Zweifel an den Erinnerungslücken. Das Gericht nahm dem Schüler, der gern Jura studieren will, jedoch Einsicht und Reue ab.

Eine Bewährungsstrafe sei nicht infrage gekommen, sagte Richter Nötzel. «Dafür war die Tat zu heftig.» Der Schüler habe noch nachtreten wollen. Ein couragierter Berlin-Tourist aus Bayern, Georg Baur, verhinderte dies und zog den Schläger weg. Als Zeuge hatte er moniert, dass ihn kein Passant unterstützt habe.