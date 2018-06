Inhalt Seite 1 — Gefallenen Modeschöpfer Galliano erwartet Urteil Seite 2 Auf einer Seite lesen

Paris (dpa) - Die «Nazi-Affäre» um Modeschöpfer John Galliano steht vor ihrem vorläufigen Abschluss. An diesem Donnerstag wird das Urteil des Pariser Gerichts in dem Fall erwartet. Der Angeklagte bat bereits um Verzeihung.

«Dreckiges Judengesicht», «Leute wie Sie sollten tot sein» und «I love Hitler»: Ein paar dahingelallte Sätzen ruinierten im vergangenen Winter den Ruf und die Karriere des britischen Modeschöpfers John Galliano. An diesem Donnerstag will ein Pariser Gericht verkünden, ob der 50-Jährige wegen rassistischer und antijüdischer Äußerungen auch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann. In der Verhandlung vor den Sommerferien hatte die Staatsanwaltschaft eine Strafe in Höhe von mindestens 10 000 Euro gefordert. Theoretisch könnte das Gericht sogar eine Haftstrafe von bis zu sechs Monaten verhängen.

Wird das Urteil der traurige Endpunkt einer großen Karriere oder der Auftakt für einen Neuanfang? Diese Frage wird in der Modeszene heiß diskutiert. Gallianos Arbeitgeber Dior hatte seinen früheren Star zwar bereits im März gefeuert. In den vergangenen Monaten gab es aber auch unerwartete Unterstützung für den exzentrischen Briten.

Supermodel Kate Moss trug zu ihrer Hochzeit ein Galliano-Kleid. Boss-Chef Claus-Dietrich Lahrs nannte den Modeschöpfer einen «großen Künstler» und sagte: «Die Aufmerksamkeit, die heute manchen Marken und damit deren kreativen Köpfen zuteilwird, ist enorm gestiegen. Nicht alle kommen im gleichen Maße damit klar».

«Alles, was er bislang geleistet hat, zeigt, dass er kein Rassist ist», erklärte Designerkollege Jean Paul Gaultier. Selbst ein Zeuge der Anklage sagte in dem Prozess aus, dass er nicht glaube, dass Galliano ein Antisemit sei.

Die Beweis- und Indizienlage sieht auf den ersten Blick allerdings anders aus. Hintergrund des Prozesses sind mehrere Anzeigen von Besuchern einer Brasserie. An zwei Abenden im vergangenen Herbst und Winter soll Galliano sie wüst beschimpft haben. «Dreckiges Judengesicht, Du solltest tot sein!» und «Beschissener asiatischer Mistkerl» sind zwei Ausdrücke, die ihm zugeschrieben werden.

Ein anonym aufgenommenes Video heizte die Affäre weiter an. In ihm lallt Galliano die Worte: «I love Hitler» und beschimpft die Gäste. «Leute wie Sie sollten tot sein. Ihre Mütter, Vorfahren - sollten alle verdammt vergast sein», ist zu hören.