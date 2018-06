Berlin (dpa) - Der Schläger vom Berliner U-Bahnhof Friedrichstraße muss für zwei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis. Das entschied das Landgericht in der Hauptstadt am Montag.

Der betrunkene 18-Jährige hatte sein zufälliges Opfer, das bereits reglos am Boden lag, mit vier wuchtigen Tritten gegen den Kopf schwer verletzt. Überwachungskameras hatten die brutale Attacke im U-Bahnhof Friedrichstraße in der Nacht zum Ostersamstag festgehalten. Entsetzt über sich sei er gewesen, hatte der Gymnasiast vor dem Landgericht gestanden. Doch warum der alkoholisierte Schüler so ausgerastet war, blieb unklar.

Für den Gymnasiasten hatte die Staatsanwaltschaft vier Jahre Jugendstrafe wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung beantragt. Der Angriff sei «blanke Aggression, rücksichtslos und äußerst brutal» gewesen. Die Nebenklage wollte ein Strafmaß in gleicher Höhe - jedoch wegen versuchten Mordes.